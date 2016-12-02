Андрей Разин: Скудра зря дал волю эмоциям

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин прокомментировал дисквалификации главных тренеров Петериса Скудры и Андрея Назарова.

- Здесь палка о двух концах. Я думаю, работе журналистов и интересу болельщиков к КХЛ подобное только в плюс идет. Это, наверное, самое читаемое, что есть в хоккее. Что-то вроде программы «Криминальная хроника»! Это ведь всегда интересно: а сколько матчей дисквалификации им теперь дадут, а сколько денег штрафа возьмут, а не посадят ли на 15 суток. С другой стороны, все-таки и дети смотрят... Так что бранные выражения в эфире – некрасиво. Хотя ситуации тут были разные. К примеру, Петериса Скудру я не понял. Он в этом сезоне очень хорошо работает с командой, с таким составом идет на третьем месте в лиге. И в такой ситуации он зря дал волю эмоциям, там было чистейшее пятиминутное удаление.

А вот Андрей Назаров... Он уже был уволен, потом получил шанс в другой команде, и его нервное состояние сейчас другое, нежели у Скудры. И с моей точки зрения, в эпизоде с игроками Назарова судьи были неправы. Мое личное мнение – Эдуарду Гиматову вместо пятиминутного удаления можно было максимум дать 2+2. И тут Назаров ничего не сказал, промолчал. А вот дальше – уже сорвался. Так что Назарова здесь даже можно оправдать. Правда, учитывая его «кредитную историю», - передает слова Разина официальный сайт КХЛ.

Напомним, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на три матча главного тренера нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Назарова. тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра был дисквалифицирован на две встречи.