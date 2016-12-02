Михаил Алешин: Сложно сказать о причинах такого решения Росберга

Российский автогонщик Михаил Алешин прокомментировал заявиление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры гонщика.

«Безусловно, данная новость стала для всех неожиданностью. Пока сложно сказать о причинах такого решения - всю свою карьеру в «Формуле-1» он шел к этой победе. Ему долго не везло то с машинами, то еще с чем-то. Вроде бы он наоборот обрел крылья, и все ожидали от него еще более впечатляющих результатов - видимо, на это есть свои причины.

Мне кажется, что в этом сезоне Росберг был очень и очень целеустремлен, он понимал, что у него есть все шансы выиграть и ему нужно это было как воздух. До этого Хэмилтон «уделывал» его в чистую, но в этом году своим талантом и опытом он доказал, что по праву стал лучшим», - сказал Алешин ТАСС.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.