Алексей Попов: В 31 уходить рановато, но решать Росбергу

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры гонщика «Формулы-1».

«В любом случае - спасибо, Нико. Это были достойные 11 лет, 206 гонок, 30 поулов, 23 победы и титул. Да, в 31 уходить рановато, но решать ему», - написал Попов в твиттере.

В любом случае - спасибо, Нико. Это были достойные 11 лет, 206 гонок, 30 поулов, 23 победы и титул. Да, в 31 уходить рановато, но решать ему pic.twitter.com/ymW6BTjcZz — Alexey Popov (@F1Popov) 2 декабря 2016 г.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.