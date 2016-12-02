Головин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин продлил контракт клубом на пять лет, сообщает официальный сайт армейцев.
«Новый контракт ПФК ЦСКА с Головиным будет действовать до окончания сезона-2020/21. Александр – выпускник армейской ДЮСШ. За основной состав ПФК ЦСКА дебютировал 24 сентября 2014 года в Кубке России и с тех пор провёл уже 55 матчей, забив четыре гола», - говорится на официальном сайте ЦСКА.
#ЦСКА продлил контракт с Александром Головиным до окончания сезона-2020/21 https://t.co/g5UFndT6J2 pic.twitter.com/G6k94dJZ69— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 декабря 2016 г.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 22-х матчах, в которых отметился одним забитым мячом.
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