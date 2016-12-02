Головин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин продлил контракт клубом на пять лет, сообщает официальный сайт армейцев.

«Новый контракт ПФК ЦСКА с Головиным будет действовать до окончания сезона-2020/21. Александр – выпускник армейской ДЮСШ. За основной состав ПФК ЦСКА дебютировал 24 сентября 2014 года в Кубке России и с тех пор провёл уже 55 матчей, забив четыре гола», - говорится на официальном сайте ЦСКА.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 22-х матчах, в которых отметился одним забитым мячом.