Игорь Денисов стал автором лучшего гола 16-го тура РФПЛ
Источник: «Советский спорт»
На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 16-го тура РФПЛ. Его победителем стал полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.
За его гол в ворота «Томи» проголосовали 17,4% читателей. Вторым стал игрок «Урала» Чисамба Лунгу, поразивший ворота «Ростова» – 13,7%. На третьем месте автор гола в ворота «Оренбурга» Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 13,2%.
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ СЕЗОНА1 – Джано Ананидзе («Спартак»)
2 – Андрей Ещенко («Спартак»)
3 – Ивелин Попов («Спартак»)
4 – Зе Луиш («Спартак»)
5 – Джано Ананидзе («Спартак»)
6 – Ивелин Попов («Спартак»)
7 – Джано Ананидзе («Спартак»)
8 – Федор Смолов («Краснодар»)
9 – Александр Гацкан («Ростов»)
10 – Павел Нехайчик («Оренбург»)
11 – Маркес Майкон («Локомотив»)
12 – Зе Луиш («Спартак»)
13 – Фернандо («Спартак»)
14 – Денис Глушаков («Спартак»)
15 – Торнике Окриашвили («Краснодар»)
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