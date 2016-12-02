Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига0 : 0Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск0 : 1Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Денисов стал автором лучшего гола 16-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 16-го тура РФПЛ. Его победителем стал полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.

За его гол в ворота «Томи» проголосовали 17,4% читателей.  Вторым стал игрок «Урала» Чисамба Лунгу, поразивший ворота «Ростова» – 13,7%. На третьем месте автор гола в ворота «Оренбурга» Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 13,2%.

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ СЕЗОНА

1 – Джано Ананидзе («Спартак»)
2 – Андрей Ещенко («Спартак»)
3 – Ивелин Попов («Спартак»)
4 – Зе Луиш («Спартак»)
5 – Джано Ананидзе («Спартак»)
6 – Ивелин Попов («Спартак»)
7 – Джано Ананидзе («Спартак»)
8 – Федор Смолов («Краснодар»)
9 – Александр Гацкан («Ростов»)
10 – Павел Нехайчик («Оренбург»)
11 – Маркес Майкон («Локомотив»)
12 – Зе Луиш («Спартак»)
13 – Фернандо («Спартак»)
14 – Денис Глушаков («Спартак»)
15 – Торнике Окриашвили («Краснодар»)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ловчев: У Луческу нет авторитета в команде и «Зенит» не победитЕвгений Ловчев: У Луческу нет авторитета в команде и «Зенит» не победитОбозреватель «Советского спорта» считает, что в матче «Ростов» - «Зенит» хозяева имеют преимущество, потому что Бердыев управляет командой,Головин продлил контракт с ЦСКА до 2021 годаПолузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин продлил контракт клубом на пять лет, сообщает официальный сайт армейцев.Карякин нанесет первый удар перед матчем «Спартака»Российский гроссмейстер, участник только что закончившегося чемпионата мира по шахматам Сергей Карякин нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».«Про пенальти «Спартаку» хорошо спорить экспертам». Что говорят в «Крыльях»«Про пенальти «Спартаку» хорошо спорить экспертам». Что говорят в «Крыльях»Интервью гендиректора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова после разгромной победы над «Спартаком».Александр Мирзоян: Если ты недооценил кого-то – получи в свои воротаАлександр Мирзоян: Если ты недооценил кого-то – получи в свои воротаБывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых с «Крыльями Советов» (0:4).Защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес перейдет в «Краснодар»Как сообщает «Матч ТВ», «Краснодар» планирует приобрести защитника «Ференцвароша» Кристианом Рамиресом.Илья Геркус: У Самедова контракт, об уходе из «Локомотива» говорить не стоитПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о положении полузащитника Александра Самедова, который был отправлен наставником команды Юрием Семиным в дубль.Полузащитник «Краснодара» Перейра во второй раз стал отцомУругвайский полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра во вторый раз стал отцом.Андрей Ещенко: Каррера выступает за то, чтобы оборонялась вообще вся командаЗащитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о методах работы наставника красно-белых Массимо Карреры.Назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями» рассмотрит контрольная комиссияКонтрольно-квалификационная комиссия по судейству и инспектированию рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».Факундо Пирис: Сделали все, чтобы победить «Краснодар»Полузащитник «Терека» Факундо Пирис прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.Гиорги Лория: Раньше мы играли в пять защитников, но пропускали большеГолкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.«Спартак» сыграет вничью с «Рубином». Прогноз на 17-й тур РФПЛ«Спартак» сыграет вничью с «Рубином». Прогноз на 17-й тур РФПЛПрогноз «Советского спорта» на матчи 17-го тура РФПЛ.Сергей Корниленко: Никто не ожидал, что счет окажется таким крупнымНападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Ибрагим Цаллагов: Победу над «Спартаком» посвящаю своей бабушкеПолузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Отработанный материал? 7 ссылок в дубль: от Тихонова до СамедоваОтработанный материал? 7 ссылок в дубль: от Тихонова до Самедова«Советский спорт» вспоминает, за что тренеры отправляли звезд отечественного футбола работать с дублирующим составом.А Миранчук-то – дриблер! Лучшие игроки 16-го тура по ТТДА Миранчук-то – дриблер! Лучшие игроки 16-го тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 16-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Представители Кононова ведут переговоры с ЦСКА, «Анжи» и «Локомотивом»Представители бывшего главного тренера «Краснодара» Олега Кононова ведут переговоры с ЦСКА, «Анжи» и «Локомотивом».Денис Мацуев: Везение «Спартака» закончилось, оно не бесконечноПианист-виртуоз, посол чемпионата ЧМ-2018 Денис Мацуев поделился эмоциями от матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».«Ростов» – «Зенит». Александр Кержаков не полетел на матч с ростовчанамиТренерский штаб «Зенита» взял 20 футболистов на матч 17 тура чемпионата России против «Ростова».

Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевичвсе новости
Чисамба Лунгу
Чисамба Лунгувсе новости
Игорь Денисов
Игорь Денисоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Гол тура
Гол тура

Cпецпредложение