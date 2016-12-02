Игорь Албин: В ближайшую неделю наверстаем отставание по работам над отдельными системами стадиона на Крестовском

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство стадиона на Крестовском острове, рассказал о ходе работ на арене.

- На август мы фиксировали отставание на 300 дней. Сегодня по отдельным системам - слаботочным системам, электрика, вентиляция - отствавание не превышает 20 дней. Но мы в ближайшую неделю и его наверстаем.

25 декабря приходится на воскресный день, и ввод объекта в эксплуатацию мы предполагаем на 26 декабря 2016 года. Это означает, что все общестроительные работы на стадионе «Зенит-Арена» будут завершены.

Нам предстоит выполнить работы по обеспечению безопасности. Зоны контроля доступа. Частично эти работы надо будет взаимоувязать. Мы получили положительное заключение МВД на 1 декабря.

Мы уйдем от колебаний на выкатном поле. Для этого нам необходимо будет усилить второстепенные балки, усилить металлическую плиту 9-миллиметровую и ликвидировать проем между плитой и второстепенными балками. А также выставить там порядка тысячи подпорок, - приводит слова Албина телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, строительство арены ведется на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы на объекте планируют завершить к 26 декабря 2016 года. Тестовые матчи на стадионе состоятся весной 2017 года. В сентябре гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что это будут игры «Зенита» в чемпионате России против «Терека», «Урала» и «Краснодара». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство, составляет около 42 миллиардов рублей.