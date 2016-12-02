Никита Джигурда: Мать Анисиной подкупила судей на ОИ в 2002 году

Российский шоумен Никита Джигурда опубликовал на своей странице во «Вконтакте» аудиозапись с компроматом на бывшую супругу, олимпийскую чемпионку в танцах на льду Марину Анисину.

«Анисина и Гвендаль Пейзера тогда не знали, что за их спиной Ирина Черняева (мама Марины) и президент Федерации по фигурному катанию Франции Дидье Гайаге решили подстраховаться и подкупили украинского судью, передав ему 15 тысяч долларов США. Марина узнала об этом позорном факте гораздо позже», - говорится в записи.

«Адвокат Сергей Жорин, будучи влюблённым в мою жену, подлив ей в бокал психотропное вещество, изнасиловал мою великую женщину и заставил её угрозами, шантажом и обещаниями многомиллионных контрактов, делать то, что он ей диктует», - добавил Джигурда.

Напомним, 29 ноября суд официально расторг брак Джигурды и Анисиной. Брак был заключен 23 февраля 2008 года. Согласно брачному договору, все совместно нажитое имущество стало собственностью Анисиной и ее детей.

Анисина является чемпионкой мира 2000 года и победительницей Олимпиады 2002 года в танцах на льду в дуэте с французом Гвендалем Пейзера.