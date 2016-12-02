Букмекеры начали принимать ставки на нового пилота «Мерседес»
Букмекерские конторы начали принимать ставки на то, кто станет новым пилотом «Мерседеса» в следующем сезоне.
Так, самый низкий коэффициент — 4.0 у Паскаля Верляйна. Вторую строчку делят Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо (6.0).
У российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята коэффициент составляет 81,0.
Напомним, сегодня на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.
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