Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига0 : 0Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск0 : 1Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры начали принимать ставки на нового пилота «Мерседес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы начали принимать ставки на то, кто станет новым пилотом «Мерседеса» в следующем сезоне.

Так, самый низкий коэффициент — 4.0 у Паскаля Верляйна. Вторую строчку делят Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо (6.0).

У российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята коэффициент составляет 81,0.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Добро пожаловать на пенсию». Реакция общественности на заявление Росберга«Добро пожаловать на пенсию». Реакция общественности на заявление Росберга«Советский спорт» собрал подборку мнений из мира автоспорта по поводу заявления Нико Росберга о завершении карьеры.Алексей Попов: В 31 уходить рановато, но решать РосбергуКомментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры гонщика «Формулы-1».Михаил Алешин: Сложно сказать о причинах такого решения РосбергаРоссийский автогонщик Михаил Алешин прокомментировал заявиление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры гонщика.Тото Вольф: Мне было трудно принять уход РосбергаРуководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление пилота команды Нико Росберга о завершении карьеры.Нико Росберг: Теперь я просто муж и отец и в Ф1 никогда не вернусьНемецкий автогонщик Нико Росберг прокомментировал свое заявление о завершении карьеры гонщика «Формулы-1»Ушел, как Прост. Росберг завершил карьеру пилота «Формула-1»Ушел, как Прост. Росберг завершил карьеру пилота «Формула-1»Действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг неожиданно для всех объявил о завершении карьеры.Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьерыНемецкий пилот «Мерседеса», чемпион «Формулы-1» 2016-го года Нико Росберг объявил о завершении карьеры.Ники Лауда: Гонщиков любят меньше, чем футболистовКонсультант «Мерседеса», трехкратный чемпион мира Ники Лауда заявил, что немецкие болельщики гонщиков любят меньше, чем футболистов.Хэмилтон – Росбергу: Ты сделал все то, что должен был сделать чемпионПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил с победой в чемпионате своего партнера по команде Нико Росберга.Макс Ферстаппен: Надеюсь, следующий год сложится лучшеПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги чемпионата мира-2017 и поделился ожиданиями от следующего сезона.Как Квят? И кто за Квятом? Как россияне провели год в «формульных» серияхКак Квят? И кто за Квятом? Как россияне провели год в «формульных» сериях«Советский спорт» подвел итоги выступления россиян в важнейших гоночных сериях.Гран-при России пройдет 28-30 апреляВ среду в Вене на заседании Всемирного совета ФИА был утвержден календарь чемпионата мира «Формулы-1» на следующий сезон.Руководители команд «Формулы-1» назвали Хэмилтона гонщиком годаБританский Autorsport провел традиционный опрос руководителей команд «Формулы-1» на тему того, кого они считают лучшим пилотом прошедшего сезона.Чемпионат мира «Формулы-1» 2017 года пройдет без Гран-при ГерманииОпубликован календарь нового сезона «Формулы-1».Буллит Панарина, 33 сейва Василевского и 10 очков Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Росберг выставил комбинезон и перчатки на аукционНемецкий пилот «Мерседес», действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный комбинезон и перчатки с автографомХэмилтон досрочно покинул тесты в Абу-ДабиПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не отработал полную сессию на тестах новых покрышек Pirelli, которые прошли в столице ОАЭ в среду.Оруджев примет участие в тестах GP2Россиянин Егор Оруджев примет участие в трехдневной серии тестов серии GP2, которая стартует в среду в Абу-Даби.Виталий Петров: Хэмилтон заслужил титул чуточку большеервый в истории российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал результаты чемпионата мира-2017, по итогам которого титул достался гонщику «Мерседеса» Нико Росберга.Кими Райкконен: Не понимаю тех, кто говорит, что Росберг не заслужил титулФинский пилот «Феррари» Кими Райкконен раскритиковал тех, кто считает, что Нико Росберг незаслуженно стал чемпионом «Формулы-1» в нынешнем сезоне.

Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Паскаль Верляйн
Паскаль Верляйнвсе новости
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение