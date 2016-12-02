Виталий Петров: Предложил директору «Мерседеса» свою кандидатуру

Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров заявил о том, что написал директору «Мерседеса» Тото Вольфу сообщение, после того, как узнал о завершении карьеры Нико Росберга.

«Как только я узнал о том, что Нико завершает карьеру, я тут же написал Тото сообщение. Почему нет? Я думаю, что так поступили очень многие гонщики, не только я.

Если есть хоть малейший шанс, почему бы им не воспользоваться? Лучше уж я попытаюсь, чем буду затем жалеть, что этого не сделал. Безусловно, «Мерседес» предстоит сделать непростой выбор, но я чувствую, что готов к подобному вызову», - цитирует Петрова Motorsport.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.