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Михаил Кержаков: Отдадим все силы для того, чтобы выиграть чемпионство

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков петербургского клуба, поделился мнением о своей игровой практике и шансах сине-бело-голубых на завоевание золотых медалей чемпионата России.

- Как и при Виллаш-Боаше, сейчас в «Зените» работают два тренера вратарей. Сталкивались ли вы с подобным в других клубах?
- Нет, до «Зенита» с двумя тренерами вратарей я не работал. Могу сказать, что при Виллаш-Боаше ситуация была несколько иная, чем сейчас. Вил Корт в основном брал все на себя. Сейчас Михаил Юрьевич и Томислав (Рогич - Прим.ред.) распределяют обязанности между собой, работают в тандеме, и их можно с уверенностью назвать единомышленниками.

- Вы играете довольно много, но не всегда. Для вас это комфортная ситуация?
- Это сложный вопрос. С одной стороны, каждый футболист хочет постоянно играть. С другой - у каждого должен быть шанс показать себя. Факт в том, что в «Зените» оба вратаря имеют игровую практику, находятся в тонусе.

- «Зенит» выиграет чемпионство в этом сезоне?
- Да! Мы отдадим для этого все силы, - цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в сезоне 2016/2017 29-летний голкипер провел шесть матчей в чемпионате России, а также по игре в Кубке страны и Лиге Европы. Перед матчем с «Маккаби», который состоялся 25 ноября, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил о желании выпускать во всех оставшихся играх в 2016 году Юрия Лодыгина.

До конца года сине-бело-голубые проведут два матча: 3 декабря против «Ростова» и 8 декабря против АЗ. В турнирной таблице премьер-лиги подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте, имея в активе после 16 туров 34 очка.

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