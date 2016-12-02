Артем Зуб: Переход в СКА для меня – огромный шаг вперед

Защитник Артем Зуб, которого 1 декабря «Амур» обменял в СКА, поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

– Узнал о переходе накануне игры с ЦСКА. Пришел на раскатку, и мне объявили, что переезжаю в Санкт-Петербург. Безусловно, рад тому, что попал в команду, которая идет на первом месте, ставит только высокие задачи. Буду стараться попасть в состав.

– В СКА высокая конкуренция.

– Для меня это, конечно, огромный шаг вперед. Здесь собраны одни из лучших игроков. В состав попасть будет тяжело, буду прикладывать все усилия, чтобы пробиться в основу. – В СКА играет ваш земляк Сергей Плотников. Советовались с ним по поводу перехода?

– Раньше особенно не поддерживали связь – все-таки у нас пятилетняя разница в возрасте. Сейчас, когда я пришел в раздевалку, перекинулись парой слов. На большее пока времени не было. – С партнерами по «Амуру» и хабаровскими болельщиками успели попрощаться?

– Да, в раздевалке собрались с ребятами, поблагодарили друг друга за время, проведенное вместе. С болельщиками попрощаться, если честно, пока не успел.