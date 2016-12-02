Артем Зуб: Переход в СКА для меня – огромный шаг вперед
Защитник Артем Зуб, которого 1 декабря «Амур» обменял в СКА, поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
– Узнал о переходе накануне игры с ЦСКА. Пришел на раскатку, и мне объявили, что переезжаю в Санкт-Петербург. Безусловно, рад тому, что попал в команду, которая идет на первом месте, ставит только высокие задачи. Буду стараться попасть в состав.
– В СКА высокая конкуренция.
– Для меня это, конечно, огромный шаг вперед. Здесь собраны одни из лучших игроков. В состав попасть будет тяжело, буду прикладывать все усилия, чтобы пробиться в основу.
– В СКА играет ваш земляк Сергей Плотников. Советовались с ним по поводу перехода?
– Раньше особенно не поддерживали связь – все-таки у нас пятилетняя разница в возрасте. Сейчас, когда я пришел в раздевалку, перекинулись парой слов. На большее пока времени не было.
– С партнерами по «Амуру» и хабаровскими болельщиками успели попрощаться?
– Да, в раздевалке собрались с ребятами, поблагодарили друг друга за время, проведенное вместе. С болельщиками попрощаться, если честно, пока не успел.
– Вы работали с Олегом Знарком в сборной. Было сложно или комфортно?
– Особого напряжения не чувствовалось. Требования, конечно, самые серьезные. Главное – стараться выполнять установку, и тогда, думаю, все будет хорошо.
– Чувствуете в себе силы бороться за попадание в состав?
– Иначе и быть не может. Раз взяли, буду доказывать свою состоятельность.
– У вас не самая обычная фамилия. Есть какие-то прозвища?
– Нет, называют в основном по фамилии.
– В Хабаровске вы играли под четвертым номером. Почему в СКА выбрали второй?
– Мне предложили свободные номера. Посоветовался с семьей и выбрал второй. Больше приглянулся. Давным-давно в детстве под ним играл.
– Когда можете дебютировать в составе СКА?
– Пока ничего об этом не знаю. Выхожу, тренируюсь, каждый день работаю. Дальше будет видно, – сказал Зуб в интервью официальному сайту СКА.
Напомним, «Амур» за 21-летнего хоккеиста получил от армейцев денежную компенсацию. По информации СМИ, дальневосточникам заплатят за Зуба 150 миллионов рублей, а также клуб получит игрока из системы СКА.
В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 защитник провел за «Амур» 34 матча, набрал девять (2+7) очков и заработал коэффициент полезности «-2». 2 декабря Зуб провел первую тренировку в составе армейцев. Ближайший матч подопечные Олега Знарка проведут 3 декабря в Хабаровске против «Амура».