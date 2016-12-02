Михаил Кержаков: Мы с Сашей не дрались ни разу

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков - о своих отношениях с братом Александром.

- Девиз вашего брата — «Бил, бью и буду бить!». А у вас есть девиз?

- Я придерживаюсь принципа, что труд должен быть кропотливым. Без каждодневного усердного труда ничего не добьешься.

- Брат над вами шутит? Вообще, в вашем общении чувствуется, что он старший, а вы младший?

- С годами это становится все менее заметно. Хоть я и младший брат, но уже не мальчик. Раньше были какие-то подколы, в том числе и в футбольном плане. Сейчас в общении разницы в возрасте точно не чувствуется

- Вы с братом дрались в детстве?

- Могу честно признаться, что мы с Сашей не дрались ни разу.