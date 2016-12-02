«Локомотив» вырвал победу у «Автомобилиста»
Хоккеисты ярославского «Локомотива» дома переиграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе ярославской команды отличились Егор Коршков, Владислав Картаев, Андрей Локтионов, Петри Контиола и Станислав Чистов. У «Авто» голы на счету Дениса Мингалеева и Александра Торченюка, оформившего дубль.
В следующей игре 4 декабря «Автомобилист» сыграет в Москве с местным «Динамо». «Локомотив» в тот же день на своей площадке примет «Барыс» из Астаны.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Автомобилист - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Торченюк (Михнов, Василевский), 6:04 (0:1). Коршков (Пашнин, Рафиков), 8:48 (1:1). Торченюк (Алексеев, Мингалеев), 21:12 (1:2). Картаев (Черепанов, Кадейкин), 22:26 (2:2). Чистов (Локтионов), 41:25 (3:2). Мингалеев (Алексеев), 48:10 (3:3). Локтионов (Козун), 58:01 (4:3). Контиола (Тэлбот, Черепанов), 59:38 (5:3).
Место и дата
02 декабря 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция