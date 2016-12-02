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Анатолий Бышовец: Если «Спартак» не сделает выводы, история с «Крыльями» может повториться в матче с «Рубином»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России.

- Не согласен с теми, кто ставит в вину игрокам «Спартака», что они не оказались готовы к этой игре в Самаре. Они не были готовы к погоде, не были готовы сыграть боевым составом — атака была практически обескровлена, да и в средней линии не было Джано Ананидзе, из-за чего нарушились игровые связи. Кроме того, нужно говорить о незаслуженном пенальти, после чего «Спартак» уже проигрывал 0:1, а «Крылья Советов» стали лучше чувствовать себя психологически, такой счет их мотивировал. К тому же у Вадима Скрипченко достаточно организованная команда, которая стала играть более раскрепощенно, играть в атаку. Но нужно учитывать, что «Спартаку» не хватало скорости.

- Поражение в Самаре сильно повлияет на микроклимат внутри «Спартака»?

- Конечно, это поражение станет ощутимым, оно, естественно, отразится на игроках — это момент для тщательного разбора. Если на следующий матч с «Рубином» «Спартак» не сделает определенные выводы, история с «Крыльями» может повториться, хотя, думаю, у «Спартака» есть все шансы на победу.

- Осечка красно-белых возобновила интригу в чемпионате?

- Любой отрыв быстро сокращается — проигрываешь два матча, и нет никакого преимущества перед конкурентами.

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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