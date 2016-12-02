Владимир Стогниенко: Говорить о стабильности в «Спартаке» нелепо
Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата РФПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».
- Я давно не смотрел матчи «Спартака» с трибуны, потому заметил: при потере мяча у команды возникают огромные разрывы между линиями. Атакующая группа (включая фланги) не успевала возвращаться назад. В итоге на оставшихся Фернандо и центральных защитников накатывала массированная волна атаки «Крыльев». И если до поры до времени эти потенциально опасные моменты в голевые не превращались, то в концовке тайма самарцы забили второй мяч именно после контратаки. Сломал ли этот гол «Спартак»? Нет. Проблема в том, что он не играл и до второго пропущенного мяча, и после него. Вся команда провела ужасный матч.
Не сказать, что у «Спартака» глобальные проблемы, все-таки команда идет на первом месте. Но есть определенные сложности, и говорить о стабильности нелепо. Если в предыдущих матчах москвичи были «молодцом» и где-то брали свое за счет удачи, то в этом туре и сами футболисты выглядели уныло, и удача была не на их стороне. Отсюда и вытекли 4:0. Не думаю, что красно-белые проиграли из-за излишней самоуверенности. Просто при непростых погодных условиях и наличии кадровых проблем «Спартак» банально не смог ничего выдумать. Команда лидирует недавно, потому не успела нарастить мышечную массу, - передает слова Стогниенко.
Напомним, что «Крылья Советов» на своем поле разгромили «Спартак» со счетом 4:0.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция