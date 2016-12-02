Владимир Стогниенко: Говорить о стабильности в «Спартаке» нелепо

Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата РФПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

- Я давно не смотрел матчи «Спартака» с трибуны, потому заметил: при потере мяча у команды возникают огромные разрывы между линиями. Атакующая группа (включая фланги) не успевала возвращаться назад. В итоге на оставшихся Фернандо и центральных защитников накатывала массированная волна атаки «Крыльев». И если до поры до времени эти потенциально опасные моменты в голевые не превращались, то в концовке тайма самарцы забили второй мяч именно после контратаки. Сломал ли этот гол «Спартак»? Нет. Проблема в том, что он не играл и до второго пропущенного мяча, и после него. Вся команда провела ужасный матч.

Не сказать, что у «Спартака» глобальные проблемы, все-таки команда идет на первом месте. Но есть определенные сложности, и говорить о стабильности нелепо. Если в предыдущих матчах москвичи были «молодцом» и где-то брали свое за счет удачи, то в этом туре и сами футболисты выглядели уныло, и удача была не на их стороне. Отсюда и вытекли 4:0. Не думаю, что красно-белые проиграли из-за излишней самоуверенности. Просто при непростых погодных условиях и наличии кадровых проблем «Спартак» банально не смог ничего выдумать. Команда лидирует недавно, потому не успела нарастить мышечную массу, - передает слова Стогниенко.

Напомним, что «Крылья Советов» на своем поле разгромили «Спартак» со счетом 4:0.