Московское «Динамо» разгромило «Югру», забросив шесть безответных шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ столичное «Динамо» дома разгромило «Югру» со счетом 6:0.

В составе победителей дубль оформил Мэт Робинсон и по шайбе забросили Мартиньш Карсумс, Юусо Хиетанен, Даниил Тарасов, Артем Федоров.

После этого матча «Динамо» с 59-ю очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Югра» расположилась на 14-й строчке на Востоке, имея в активе 39 очков.

В следующем туре москвичи 4 декабря примут «Автомобилист», а команда из Ханты-Мансийска отправится в Подольск, где в этот же день сыграет с «Витязем».

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