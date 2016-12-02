Московское «Динамо» разгромило «Югру», забросив шесть безответных шайб
В матче регулярного чемпионата КХЛ столичное «Динамо» дома разгромило «Югру» со счетом 6:0.
В составе победителей дубль оформил Мэт Робинсон и по шайбе забросили Мартиньш Карсумс, Юусо Хиетанен, Даниил Тарасов, Артем Федоров.
После этого матча «Динамо» с 59-ю очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Югра» расположилась на 14-й строчке на Востоке, имея в активе 39 очков.
В следующем туре москвичи 4 декабря примут «Автомобилист», а команда из Ханты-Мансийска отправится в Подольск, где в этот же день сыграет с «Витязем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Югра - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы:
Робинсон (Цветков, Фёдоров), 9:20 (1:0). Карсумс (Терещенко, Тарасов), 30:28 (2:0). Робинсон (Цветков, Фёдоров), 36:47 (3:0). Хиетанен (Никулин, Подшендялов), 42:26 (4:0). Тарасов (Терещенко, Карсумс), 43:57 (5:0). Фёдоров (Цветков), 52:15 (6:0).
Место и дата
02 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция