«Витязь» дома оказался сильнее «Барыса»
Хоккеисты подмосковного «Витязя» переиграли на своей площадке астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами в составе «Витязя» отметились Александр Никулин, Максим Афиногенов, Артем Роговой-Швец и Марио Кемпе. У «Барыса» точные броски на счету Кевина Даллмэна и Мартена Сен-Пьера.
В следующей игре 4 декабря «Витязь» примет на своем льду «Югру». «Барыс» в тот же день в Ярославле встретится с местным «Локомотивом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - Барыс - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Голы:
Никулин (Афиногенов), 13:07 (1:0). Даллмэн (Боченски), 38:24 (1:1). Афиногенов (Головков, Никулин), 41:30 (2:1). Швец-Роговой (Семёнов, Головков), 43:14 (3:1). Кемпе (Семёнов, Копейкин), 52:03 (4:1). Сен-Пьер (Боченски), 55:25 (4:2).
Место и дата
02 декабря 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция