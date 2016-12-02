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«Витязь» дома оказался сильнее «Барыса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты подмосковного «Витязя» переиграли на своей площадке астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе «Витязя» отметились Александр Никулин, Максим Афиногенов, Артем Роговой-Швец и Марио Кемпе. У «Барыса» точные броски на счету Кевина Даллмэна и Мартена Сен-Пьера.

В следующей игре 4 декабря «Витязь» примет на своем льду «Югру». «Барыс» в тот же день в Ярославле встретится с местным «Локомотивом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Витязь - Барыс - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы:

Никулин (Афиногенов), 13:07 (1:0). Даллмэн (Боченски), 38:24 (1:1). Афиногенов (Головков, Никулин), 41:30 (2:1). Швец-Роговой (Семёнов, Головков), 43:14 (3:1). Кемпе (Семёнов, Копейкин), 52:03 (4:1). Сен-Пьер (Боченски), 55:25 (4:2).

Место и дата

02 декабря 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


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