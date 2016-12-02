«Салават» в серии буллитов обыграл минское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде обыграл минское «Динамо» (3:2) в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей отличись Евгений Бодров, Евгений Коротков, а победный буллит на счету Максима Майорова. У хозяев площадки шайбы забросили Александр Матерухин, Евгений Лисовец.

После этого матча команда из Минска с 58-ю очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Салават» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 67 очков.

В следующем «Динамо» 4 декабря примет магнитогорский «Металлург», а команда из Уфы в этот же сыграет с «Йокеритом».

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