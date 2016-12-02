«Салават» в серии буллитов обыграл минское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде обыграл минское «Динамо» (3:2) в серии послематчевых буллитов.
В составе победителей отличись Евгений Бодров, Евгений Коротков, а победный буллит на счету Максима Майорова. У хозяев площадки шайбы забросили Александр Матерухин, Евгений Лисовец.
После этого матча команда из Минска с 58-ю очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Салават» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 67 очков.
В следующем «Динамо» 4 декабря примет магнитогорский «Металлург», а команда из Уфы в этот же сыграет с «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Салават Юлаев - 2:3 Б. (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Бодров Е. (Паршин, S. Gareyev), 10:26 (0:1). Матерухин (Эллисон, Клинкхаммер), 44:17 (1:1). Лисовец (Матерухин), 45:16 (2:1). Коротков (Хрипунов, Майоров), 52:49 (2:2).
Победный буллит:
Майоров - 2:3.
Место и дата
02 декабря 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция