Андрей Соколов: В матче с «Динамо» мои игроки отказались работать

Главный тренер «Югры» Андрей Соколов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 0:6.

- Что уж там проиграли мы по всем статьям, - сказал Соколов после матча. – Хотя начали неплохо, имели моменты. Но потом дисциплина нас подвела и сразу все перевернулось. После этого уже только одна команда играла…

- Почему не стали менять вратаря после третьей пропущенной шайбы?

- Может, и надо было это сделать. Но я пытался по-другому ребят встряхнуть. Не вышло. Свалили все на вратаря. Некоторые игроки просто отказались работать. Выполнять то, что должны. Вопросов появляется все больше…