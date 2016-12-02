Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига4 : 3 БМеталлург
Футбол  Наполи2 : 0Интер
Хоккей  Динамо Минск2 : 3 БСалават Юлаев
Футбол  Майнц1 : 2Бавария
Баскетбол  Барселона36 : 31Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Соколов: В матче с «Динамо» мои игроки отказались работать

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Югры» Андрей Соколов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 0:6.

- Что уж там проиграли мы по всем статьям, - сказал Соколов после матча. – Хотя начали неплохо, имели моменты. Но потом дисциплина нас подвела и сразу все перевернулось. После этого уже только одна команда играла…

- Почему не стали менять вратаря после третьей пропущенной шайбы?

- Может, и надо было это сделать. Но я пытался по-другому ребят встряхнуть. Не вышло. Свалили все на вратаря. Некоторые игроки просто отказались работать. Выполнять то, что должны. Вопросов появляется все больше…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шарыченков: «Динамо» было на голову сильнее насГолкипер «Югры» Александр Шарыченков – о шести пропущенных шайбах в матче с московским «Динамо».Мартиньш Карсумс: Если б мы знали, откуда уверенность берется, всегда бы так побеждалиФорвард московского «Динамо» Мартиньш Карсумс прокомментировал крупную победу над «Югрой» - 6:0.Артем Федоров: В «Динамо» все голодные до голов. Вот и отвели душуФорвард московского «Динамо» Артем Федоров прокомментировал крупную победу над «Югрой» - 6:0.Сергей Орешкин: Игроки «Динамо» поняли в какой ситуации оказалисьГлавный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу над «Югрой» - 6:0.Московское «Динамо» разгромило «Югру», забросив шесть безответных шайбВ матче регулярного чемпионата КХЛ столичное «Динамо» дома разгромило «Югру» со счетом 6:0.Эдуард Занковец: Наш игрок сам дополз до лавки. Это хороший пример хоккеистам, которые не умеют терпеть больГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал эпизод в матче между московским «Динамо» и «Барысом», когда судьи не стали останавливать матч из-за травмы Брэндона Боченски.Александр Еременко: У меня хороший пондус? Это вы о чем?! (видео)Александр Еременко: У меня хороший пондус? Это вы о чем?! (видео)Как корреспондент «Советского спорта» обучал голкипера московского «Динамо» Александра Еременко хоккейной терминологии.Александр Еременко: Хотим, чтоб люди на трибунах увидели, что мы прибавляемГолкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.Сергей Орешкин: Не только Еременко, все старались и выкладывались на сто с лишним процентовГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» - 3:0.Эдуард Занковец: Динамовцы нас наказали за упущенный шанс в большинствеГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:3.Для «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждатьДля «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждатьБело-голубые начали заочную битву за плей-офф уверенной победой над «Барысом» – 3:0.Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»Хоккеисты московского «Динамо» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ казахский «Барыс» со счетом 3:0.«Югра» с минимальным счетом уступила в гостях «Локомотиву»В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты ярославского «Локомотива» переиграли «Югру» со счетом 1:0.Миронов не сыграет с «Барысом», а станет героем фотосессииЗащитник «Динамо» и сборной России Андрей Миронов не сможет выйти на лед в матче с «Барысом» из-за травмы руки.Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о непростой турнирной ситуации, в которой оказались бело-голубые.Борис Майоров: Ну уберет «Динамо» Орешкина, придет ему на смену Скорлупкин. А что толку?Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Сергея Орешкина.Владимир Петров: В поражении ЦСКА виноват тренераДвукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ПХК ЦСКА Владимир Петров назвал причину поражения армейцев в дерби с «Динамо» (2:3 Б).«Когда вратарь Уфы пил воду, а я промазал, хотелось плакать…»«Когда вратарь Уфы пил воду, а я промазал, хотелось плакать…»Нападающий «Динамо» Максим Капов – о трудной турнирной ситуации, в которой оказались москвичи и курьезном происшествии в Уфе.Максим Карпов: Будем стараться побеждать чащеФорвард московского «Динамо» Максим Карпов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Как Квартальнов стал Майком КинаномКак Квартальнов стал Майком КинаномПосле матча ЦСКА – «Динамо» страсти не утихали. Почему-то у раздевалки бело-голубых.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Югра
Югракалендарьстатистика
Андрей Соколов
Андрей Соколоввсе новости

Cпецпредложение