Сергей Орешкин: Игроки «Динамо» поняли в какой ситуации оказались

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу над «Югрой» - 6:0.

- Всех с победой. Сегодня ребята выполнили все, что мы в последнее время пытались до них донести, - сказал Орешкин. – Вот только удаления стали опять выползать. Их будем искоренять.

- После крупной победы можно сказать, что недавний кризис остался в прошлом?

- Потихоньку выползаем из это ямки. Главное, что все ребята начали правильно понимать ситуацию, в которой мы оказались.