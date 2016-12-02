Сергей Орешкин: Игроки «Динамо» поняли в какой ситуации оказались
Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу над «Югрой» - 6:0.
- Всех с победой. Сегодня ребята выполнили все, что мы в последнее время пытались до них донести, - сказал Орешкин. – Вот только удаления стали опять выползать. Их будем искоренять.
- После крупной победы можно сказать, что недавний кризис остался в прошлом?
- Потихоньку выползаем из это ямки. Главное, что все ребята начали правильно понимать ситуацию, в которой мы оказались.
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