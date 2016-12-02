Артем Федоров: В «Динамо» все голодные до голов. Вот и отвели душу

Форвард московского «Динамо» Артем Федоров прокомментировал крупную победу над «Югрой» - 6:0.

- Хорошо, что еще в первом периоде забили быстрый гол, - комментирует итог матча Федоров. – И это настроение не пропало. Вся команда голодная до голов. Поэтому мы сегодня отвели душу. Надеюсь, что будем и дальше продолжать в том же духе.

- Сегодня «Динамо» четыре раза реализовало большинство.

- Мы все время работаем над этим. Но шайба не всегда идет в ворота.

- 6:0 – это фарт или команда реально прибавила?

- Мы же понимаем в каком положении оказались. Права на ошибку больше нет. Ни в одном матче.