Мартиньш Карсумс: Если б мы знали, откуда уверенность берется, всегда бы так побеждали

Форвард московского «Динамо» Мартиньш Карсумс прокомментировал крупную победу над «Югрой» - 6:0.

- Если бы мы знали, откуда уверенность приходит, то в каждом матче бы так побеждали, - улыбается Карсумс. – Мы на выезде сыграли плохо. Но сейчас начали делать то, что тренер говорит, все сложилось вот и победы пошли.

- Когда почувствовали, что наступил перелом – после ЦСКА или «Барыса»?

- Трудно сказать… Да и какая разница? Главное, что уверенность к нам пришла. И сейчас надо не расслабляться. Играть точно также, лезть на ворота, реализовывать большинство.