Георгий Черданцев – о поражении «Спартака»: Претендент на чемпионство не должен проигрывать с таким счетом
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о поражении московского «Спартака» в матче 16-го тура РФПЛ от «Крыльев Советов» (0:4).
«Претендент на чемпионство не должен проигрывать с таким счетом даже в сибирские морозы», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Претендент на чемпионство не должен проигрывать с таким счётом даже в сибирские морозы.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 1 декабря 2016 г.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция