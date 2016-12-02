Георгий Черданцев – о поражении «Спартака»: Претендент на чемпионство не должен проигрывать с таким счетом

читайте также

Владимир Стогниенко: Говорить о стабильности в «Спартаке» нелепо Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата РФПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

Анатолий Бышовец: Если «Спартак» не сделает выводы, история с «Крыльями» может повториться в матче с «Рубином» Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура чемпионата России.

Михаил Кержаков: Мы с Сашей не дрались ни разу Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков — о своих отношениях с братом Александром.

Михаил Кержаков: Отдадим все силы для того, чтобы выиграть чемпионство Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков петербургского клуба, поделился мнением о своей игровой практике и шансах сине-бело-голубых на завоевание золотых медалей чемпионата России.

Евгений Ловчев: У Луческу нет авторитета в команде и «Зенит» не победит Обозреватель «Советского спорта» считает, что в матче «Ростов» - «Зенит» хозяева имеют преимущество, потому что Бердыев управляет командой,

Игорь Денисов стал автором лучшего гола 16-го тура РФПЛ На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 16-го тура РФПЛ.

Головин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин продлил контракт клубом на пять лет, сообщает официальный сайт армейцев.

Карякин нанесет первый удар перед матчем «Спартака» Российский гроссмейстер, участник только что закончившегося чемпионата мира по шахматам Сергей Карякин нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».

«Про пенальти «Спартаку» хорошо спорить экспертам». Что говорят в «Крыльях» Интервью гендиректора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова после разгромной победы над «Спартаком».

Александр Мирзоян: Если ты недооценил кого-то – получи в свои ворота Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых с «Крыльями Советов» (0:4).

Защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес перейдет в «Краснодар» Как сообщает «Матч ТВ», «Краснодар» планирует приобрести защитника «Ференцвароша» Кристианом Рамиресом.

Илья Геркус: У Самедова контракт, об уходе из «Локомотива» говорить не стоит Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о положении полузащитника Александра Самедова, который был отправлен наставником команды Юрием Семиным в дубль.

Полузащитник «Краснодара» Перейра во второй раз стал отцом Уругвайский полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра во вторый раз стал отцом.

Андрей Ещенко: Каррера выступает за то, чтобы оборонялась вообще вся команда Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о методах работы наставника красно-белых Массимо Карреры.

Назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями» рассмотрит контрольная комиссия Контрольно-квалификационная комиссия по судейству и инспектированию рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».

Факундо Пирис: Сделали все, чтобы победить «Краснодар» Полузащитник «Терека» Факундо Пирис прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

Гиорги Лория: Раньше мы играли в пять защитников, но пропускали больше Голкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.

«Спартак» сыграет вничью с «Рубином». Прогноз на 17-й тур РФПЛ Прогноз «Советского спорта» на матчи 17-го тура РФПЛ.

Сергей Корниленко: Никто не ожидал, что счет окажется таким крупным Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.