Александр Шарыченков: «Динамо» было на голову сильнее нас

Голкипер «Югры» Александр Шарыченков – о шести пропущенных шайбах в матче с московским «Динамо».

- В каждом матче хочется выиграть. И неважно кто против тебя на лед выходит – «Магнитка», «Локомотив» или мое родное «Динамо», - говорит Шарыченков. – Но сегодня победить не получилось. Соперник был просто на голову сильнее нас. Четыре гола в меньшинстве пропустили, просто не разобрались, как нужно действовать. Динамовцы нас как по нотам разыгрывали.

- В матчах с «Динамо» на вас наверняка накатывает ностальгия…

- Ничего такого нет. Просто я знаю, как динамовские фанаты тут болеют. И громко, и всегда в тему команду поддерживают.

- Болельщики и вас сегодня встретили овациями.

- Очень приятно, что «Динамо» меня помнит.