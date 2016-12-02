Александр Шарыченков: «Динамо» было на голову сильнее нас
Голкипер «Югры» Александр Шарыченков – о шести пропущенных шайбах в матче с московским «Динамо».
- В каждом матче хочется выиграть. И неважно кто против тебя на лед выходит – «Магнитка», «Локомотив» или мое родное «Динамо», - говорит Шарыченков. – Но сегодня победить не получилось. Соперник был просто на голову сильнее нас. Четыре гола в меньшинстве пропустили, просто не разобрались, как нужно действовать. Динамовцы нас как по нотам разыгрывали.
- В матчах с «Динамо» на вас наверняка накатывает ностальгия…
- Ничего такого нет. Просто я знаю, как динамовские фанаты тут болеют. И громко, и всегда в тему команду поддерживают.
- Болельщики и вас сегодня встретили овациями.
- Очень приятно, что «Динамо» меня помнит.
Матч
Динамо - Югра - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы:
Робинсон (Цветков, Фёдоров), 9:20 (1:0). Карсумс (Терещенко, Тарасов), 30:28 (2:0). Робинсон (Цветков, Фёдоров), 36:47 (3:0). Хиетанен (Никулин, Подшендялов), 42:26 (4:0). Тарасов (Терещенко, Карсумс), 43:57 (5:0). Фёдоров (Цветков), 52:15 (6:0).
Место и дата
02 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция