«Кан» сыграл вничью с «Дижоном», забив шесть голов на двоих

Футболисты «Кана» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Дижоном».

Встреча, прошедшая в пятницу в Кане на стадионе «Мишель д»Орнано», завершилась со счетом 3:3. У хозяев дублем отметился Иван Сантини, а еще один мяч провел Янн Карамо. У гостей отличились Пьерр Лис-Мелу и Луа Дьони. Еще один мяч защитник «Кана» Аледдин Яхья забил в свои ворота.

Таким образом, «Кан» набрал 15 очков и вышел на 16-е место в турнирной таблице. У «Дижона» стало 16 очков. Он идет 13-м.

В матчах следующего тура «Кан» 10 декабря в гостях сыграет с «Нантом», а «Дижон» днем ранее примет «Марсель».