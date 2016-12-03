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«Кан» сыграл вничью с «Дижоном», забив шесть голов на двоих

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Кана» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Дижоном».

Встреча, прошедшая в пятницу в Кане на стадионе «Мишель д»Орнано», завершилась со счетом 3:3. У хозяев дублем отметился Иван Сантини, а еще один мяч провел Янн Карамо. У гостей отличились Пьерр Лис-Мелу и Луа Дьони. Еще один мяч защитник «Кана» Аледдин Яхья забил в свои ворота.

Таким образом, «Кан» набрал 15 очков и вышел на 16-е место в турнирной таблице. У «Дижона» стало 16 очков. Он идет 13-м.

В матчах следующего тура «Кан» 10 декабря в гостях сыграет с «Нантом», а «Дижон» днем ранее примет «Марсель».

Матч

Кан - Дижон - 3:3 (3:1)

Голы

Сантини 24 (1:0). Лис-Мелу 26 (1:1). Сантини 37 (2:1). Карамо 43 (3:1). Дьони 59 (3:2). Яхья 80 (3:3 - автогол).

Состав

Кан: Реле, Да Силва, Гильберт (Сеубе, 78), Яхья, Адеоти, Делаплейс, Бесса, Фере, Сантини (Макенго, 80), Роделен, Карамо (Базиле, 79)

Дижон: Рейне, Абдельхамид (Руэфли, 46), Бука-Муту, Шафик, Варро, Лотье, Мари, Абед, Лис-Мелу (Саммаритано, 75), Жулио Тавареш, Дьони (Гастьен, 87)

Предупреждения:

Роделен, 29; Яхья, 48; Сантини, 60; Делаплейс, 77 - Бука-Муту, 29; Руэфли, 51; Абед, 56

Удаления:

нет - Бука-Муту, 31

Судья:

Себастьян Морейра (Франция)

Место и дата

02 декабря 22:45, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

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