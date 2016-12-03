«Кан» сыграл вничью с «Дижоном», забив шесть голов на двоих
Футболисты «Кана» в домашнем матче
16-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Дижоном».
Встреча, прошедшая в пятницу в Кане на
стадионе «Мишель д»Орнано», завершилась со счетом 3:3. У хозяев дублем
отметился Иван Сантини, а еще один мяч провел Янн Карамо. У гостей отличились Пьерр
Лис-Мелу и Луа Дьони. Еще один мяч защитник «Кана» Аледдин Яхья забил в свои
ворота.
Таким образом, «Кан» набрал 15 очков и
вышел на 16-е место в турнирной таблице. У «Дижона» стало 16 очков. Он идет
13-м.
В матчах следующего тура «Кан» 10 декабря в гостях сыграет с «Нантом», а «Дижон» днем ранее примет «Марсель».
Матч
Голы
Сантини 24 (1:0). Лис-Мелу 26 (1:1). Сантини 37 (2:1). Карамо 43 (3:1). Дьони 59 (3:2). Яхья 80 (3:3 - автогол).
Состав
Кан: Реле, Да Силва, Гильберт (Сеубе, 78), Яхья, Адеоти, Делаплейс, Бесса, Фере, Сантини (Макенго, 80), Роделен, Карамо (Базиле, 79)
Дижон: Рейне, Абдельхамид (Руэфли, 46), Бука-Муту, Шафик, Варро, Лотье, Мари, Абед, Лис-Мелу (Саммаритано, 75), Жулио Тавареш, Дьони (Гастьен, 87)
Предупреждения:
Роделен, 29; Яхья, 48; Сантини, 60; Делаплейс, 77 - Бука-Муту, 29; Руэфли, 51; Абед, 56
Удаления:
нет - Бука-Муту, 31
Судья:
Себастьян Морейра (Франция)
Место и дата
02 декабря 22:45, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция