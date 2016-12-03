Владимир Крикунов: Мы старались, хотели набрать какие-нибудь очки

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил, что один из хоккеистов его команды «проспал» решающий четвертый гол от ярославского «Локомотива» в матче КХЛ, хотя был заранее предупрежден об опасности.

«Мы старались, хотели набрать какие-нибудь очки. В целом, держались, но за две минуты до конца пропустили гол. Причем этого игрока, который должен отвечать за автора шайбы, буквально в предыдущей смене предупредили – был точно такой же момент, и он опять «проспал». К сожалению, без ошибок хоккея не бывает. После пропущенного гола очень мало времени оставалось, чтобы отыграться», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Крикунова.

«Автомобилист» в пятницу в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы ярославцев стал Андрей Локтионов, отличившийся на 59-й минуте.