Владимир Крикунов: Мы старались, хотели набрать какие-нибудь очки
Главный тренер «Автомобилиста»
Владимир Крикунов сообщил, что один из хоккеистов его команды «проспал»
решающий четвертый гол от ярославского «Локомотива» в матче КХЛ, хотя был
заранее предупрежден об опасности.
«Мы
старались, хотели набрать какие-нибудь очки. В целом, держались, но за две
минуты до конца пропустили гол. Причем этого игрока, который должен отвечать за
автора шайбы, буквально в предыдущей смене предупредили – был точно такой же
момент, и он опять «проспал». К сожалению, без ошибок хоккея не
бывает. После пропущенного гола очень мало времени оставалось, чтобы
отыграться», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Крикунова.
«Автомобилист» в пятницу в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы ярославцев стал Андрей Локтионов, отличившийся на 59-й минуте.
Матч
Локомотив - Автомобилист - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Торченюк (Михнов, Василевский), 6:04 (0:1 - бол.). Коршков (Пашнин, Рафиков), 8:48 (1:1). Торченюк (Алексеев, Мингалеев), 21:12 (1:2). Картаев (Черепанов, Кадейкин), 22:26 (2:2). Чистов (Локтионов), 41:25 (3:2). Мингалеев (Алексеев), 48:10 (3:3). Локтионов (Козун, Тэлбот), 58:01 (4:3). Контиола (Тэлбот, Черепанов), 59:38 (5:3).
Место и дата
02 декабря 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция