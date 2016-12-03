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Алексей Кудашов: Хорошо, что дотерпели в концовке

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3) заявил, что пропущенные голы стали результатом ошибок игроков его команды.

«Как сказал Владимир Крикунов, без ошибок не бывает – здесь я полностью согласен. Знали, что команды Владимира Васильевича всегда хорошо готовы физически, играют активно, быстро, и «Автомобилист» в очередной раз подтвердил это. Хорошо, что дотерпели и в конце забили нужный гол именно так, как просили ребят: бросили, закрывали вратаря, катили на добивание», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Крикунова слова Кудашова.

«Автомобилист» в пятницу в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы ярославцев стал Андрей Локтионов, отличившийся на 59-й минуте.

Матч

Локомотив - Автомобилист - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы:

Торченюк (Михнов, Василевский), 6:04 (0:1 - бол.). Коршков (Пашнин, Рафиков), 8:48 (1:1). Торченюк (Алексеев, Мингалеев), 21:12 (1:2). Картаев (Черепанов, Кадейкин), 22:26 (2:2). Чистов (Локтионов), 41:25 (3:2). Мингалеев (Алексеев), 48:10 (3:3). Локтионов (Козун, Тэлбот), 58:01 (4:3). Контиола (Тэлбот, Черепанов), 59:38 (5:3).

Место и дата

02 декабря 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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