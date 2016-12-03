Алексей Кудашов: Хорошо, что дотерпели в концовке

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3) заявил, что пропущенные голы стали результатом ошибок игроков его команды.

«Как сказал Владимир Крикунов, без ошибок не бывает – здесь я полностью согласен. Знали, что команды Владимира Васильевича всегда хорошо готовы физически, играют активно, быстро, и «Автомобилист» в очередной раз подтвердил это. Хорошо, что дотерпели и в конце забили нужный гол именно так, как просили ребят: бросили, закрывали вратаря, катили на добивание», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Крикунова слова Кудашова.

«Автомобилист» в пятницу в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы ярославцев стал Андрей Локтионов, отличившийся на 59-й минуте.