«Амур» - СКА. Тихонов сыграет вместо Дацюка в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Тихонов - Плотников;
Второе звено: Херсли - Хафизуллин, Гусев - Прохоркин - Дадонов;
Третье звено: Зубарев - Рукавишников, Мозес - Коскиранта - Дергачев;
Четвертое звено: Рыков, Широков - Каблуков - Кетов, Хохлачев.
Отметим, в заявку не попал защитник Артем Зуб, который перешел в СКА 1 декабря из «Амура». В обмен хабаровский клуб получил денежную компенсацию.
Напомним, матч в Хабаровске начнется в 10:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Амур - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)3-й период
Голы:
Зогорна (Атюшов, Метсола), 33:56 (1:0). Широков (Рукавишников, Каблуков), 34:29 (1:1). Широков (Яковлев, Ковальчук), 42:22 (1:2 - бол.).
Место и дата
03 декабря 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция