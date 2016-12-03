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«Амур» - СКА. Тихонов сыграет вместо Дацюка в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.

Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Тихонов - Плотников;

Второе звено: Херсли - Хафизуллин, Гусев - Прохоркин - Дадонов;

Третье звено: Зубарев - Рукавишников, Мозес - Коскиранта - Дергачев;

Четвертое звено: Рыков, Широков - Каблуков - Кетов, Хохлачев.

Отметим, в заявку не попал защитник Артем Зуб, который перешел в СКА 1 декабря из «Амура». В обмен хабаровский клуб получил денежную компенсацию.

Напомним, матч в Хабаровске начнется в 10:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Амур - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

3-й период

Голы:

Зогорна (Атюшов, Метсола), 33:56 (1:0). Широков (Рукавишников, Каблуков), 34:29 (1:1). Широков (Яковлев, Ковальчук), 42:22 (1:2 - бол.).

Место и дата

03 декабря 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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