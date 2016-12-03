Виктор Петроченко: Рахим очень одаренный спортсмен, все будет зависеть от того, насколько Власов сможет его напрячь
Владимир Петроченко, наставник российского боксера первого тяжелого веса Максима Власова считает, что сила удара не зависит от веса боксера, и его подопечному главное в начале боя с Рахимом Чакхиевым - это не растеряться и ликвидировать в первых раундах опасность. Власов и Чахкиев 3 декабря в Москве определят обладателя титула Интерконтинентального чемпиона WBA.
«Удар не зависит от веса боксера, он идет от природных качеств спортсмена. «Нокаутерского» таланта у Макса нету. Его фишка в том, что когда он работает комбинациями ударов, то завершает их с ускорением. Надеюсь, что в бою с Чахкиевым у него получится это сделать, все зависит от внезапности. Рахим очень взрывной боксер, на взрывах он бьет, у него есть скорость и сила удара. Если в первых раундах ликвидировать опасность, то потом подстроишься и видишь, что и откуда может «прилететь». У Власова хорошая защита, главное вначале боя не растеряться», - рассказал в интервью Петроченко.
-- Как построили подготовку Власова, и насколько боксеру важно умение перестраиваться под любого соперника?
-- Как таковой подготовки к бою именно с Чакхиевым не было, так как нам его долго не подтверждали, все время откладывали подписание контракта.
Проблемы такого рода всегда были, даты часто переносятся в боксе, и профессионалы должны уметь готовится в сжатые сроки. Власов сейчас находится на таком уровне мастерства, когда технический арсенал позволяет быстро перестроиться под любого соперника. Он всегда мотивирован, так как очень любит бокс,. У Максима нормальная нервная система, он не сгорает перед поединком, и готов покорят любые боксерские вершины.
-- И все же как удалось подготовиться в сжатые сроки?
-- До этого у нас была подготовка к бою против Карлоса Насименто. После этого неделю интенсивно тренировались, но этого, конечно, недостаточно для целенаправленной подготовки к большим поединкам. Упор был сделан на работу против левши с учетом особенностей траектории ударов таких боксеров. Под левшу и корректируется защита, которой отлично Максим владеет. Спарринг-партнеров на этот раз у нас не было, обошлись своими силами. Тренировки проводили в родном клубе в Самаре.
-- Специалисты дают равны шансы обоим боксерам, но у Рахима есть проблемы с выносливостью. Это влияет на тактику на бой?
-- Не рассчитываю на то, что говорят о Рахиме, будто бы он хорошо атакует только в первой половине боя. Да, он очень физически одаренный, выносливый спортсмен, но все будет зависеть от того насколько Максим сможет его напрячь, какое окажет на него давление, от уровня сопротивления и усталости соперника.