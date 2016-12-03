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Франциско Сандро да Силва перевесил Дмитрия Побережца на официальном взвешивании турнира MixFace

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Франциско Сандро да Силва перевесил Дмитрия Побережца на официальном взвешивании турнира MixFace

Чемпион турнира The Zone FC россиянин Дмитрий Побережец, пришедший на замену Сергея Харитонова, уступил на весах бразильскому бойцу Франциско Сандро да Силва.

Вес хозяина площадки - 105,35 кг оказался почти на 13 кг меньше бразильца - 118,15 кг.  Супер-поединок тяжеловесов пройдет в субботу 3 декабря в Екатеринбурге и станет главным событием турнира по ММА MixFace.

Участники второго главного боя екатеринбуржец, феномен российского ММА, двукратный чемпион мира по боевому самбо Венер Галиев показал на весах 70,5 кг, незначительно перевесив молодого бразильца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны» - 69,9 кг.

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