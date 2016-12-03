Крупное поражение Мозгова, налоговые махинации Роналду и юбилей Кошечкина. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1). Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА крупно проиграли «Торонто» - 80:113. Тимофей Мозгов снова провел блеклый матч: россиянин отыграл 17 минут, набрал два очка, сделал четыре подбора и отдал один результативный пас.

2). Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из участников махинаций по сокрытию налогов, сообщает Spiegel. Утверждается, что Роналду скрыл налоги на сумму около 150 миллионов евро в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах. Схема якобы была разработана известным агентом футболиста Жорже Мендешем.

3). Футболисты «Баварии» в стартовом матче 13-го тура бундеслиги в гостях одержали волевую победу над «Майнцем» (3:1). Дублем у победителей отметился Роберт Левандовски. «Бавария» набрала 30 очков и догнала в турнирной таблице лидирующий «РБ Лейпциг», сыгравший на матч меньше.

4). Футболисты «Наполи» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии разгромили миланский «Интер» (3:0). У хозяев по голу забили Петр Зелиньски, Марек Гамшик и Лоренцо Инсинье. «Наполи» набрал 28 очков и теперь делит четвертое-шестое места с «Лацио» и «Аталантой», сыгравшими на матч меньше. У «Интера» осталось 21 очко. Он идет восьмым.

5). Волейболистки казанского «Динамо» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России разгромили «Сахалин» (3:0). Благодаря этой победе клуб из Татарстана набрал 18 очков и вышел в единоличные лидеры соревнований. 17 очков стало у московское «Динамо», которое в пятницу на выезде одолело «Енисей» (3:2). А клуб из Красноярска с 16-ю очками идет третьим.

6). Хоккеисты рижского «Динамо» в серии буллитов обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата (4:3Б). Этот матч стал 600-м для вратаря «Магнитки» Василия Кошечкина в чемпионатах России. Кошечкин стал четвертым вратарем, достигшим эту отметку.

7). А новокузнецкий «Металлург», явный аутсайдер Восточной конференции КХЛ, одержал третью победу подряд. В пятницу поздно вечером «Кузня» в серии буллитов в гостях переиграла «Слован» (5:4Б). Решающий буллит на свой счет записал Евгений Соловьев.

8). Российский боксер Денис Шафиков победил в рейтинговом поединке ганца Ричард Комми. Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В итоге судьи отдали победу россиянину, который стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

9). В свою очередь менеджер Дениса Шафикова Алексей Васильев сообщил, что его клиент проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе против американца Роберта Истера-младшего, предварительно, в конце февраля в США.

10). Девятикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт и бегунья из Эфиопии Алмаз Аяна признаны легкоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

11). Российский саночник Семен Павличенко стал вторым на втором этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Павличенко по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,094 секунды. Первенствовал представитель США Такер Уэст (1.43,088), а третье место занял австриец Вольфганг Киндль (1.43,182).

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