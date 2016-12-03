«Калгари» в серии буллитов обыграл «Миннесоту»
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом»,
завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. В основное время у хозяев шайбы
забросили Крис Верстиг и Микаэль Баклунд. У гостей отличились Крис Стюарт и
Микко Койву. Решающий буллит исполнил Шон Монахан.
Таким образом, у «Калгари» и «Миннесоты» стало по 26 очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 5 декабря в 05:30 (мск) примет «Анахайм», а «Миннесота» 5 декабря в 05:30 (мск) в гостях встретится с «Эдмонтоном».
Матч
Калгари - Миннесота - 3:2 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Стюарт (Сутер, Спарджон), 3:50 (0:1). Верстиг (Йокипакка, Монахан), 12:26 (1:1). Баклунд (Джиордано, Ткачук), 13:33 (2:1 - бол.). Койву (Спарджон, Цукер), 47:40 (2:2).
Победный буллит:
Монахан - 3:2.
Место и дата
03 декабря 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция