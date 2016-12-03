«Калгари» в серии буллитов обыграл «Миннесоту»

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. В основное время у хозяев шайбы забросили Крис Верстиг и Микаэль Баклунд. У гостей отличились Крис Стюарт и Микко Койву. Решающий буллит исполнил Шон Монахан.

Таким образом, у «Калгари» и «Миннесоты» стало по 26 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 5 декабря в 05:30 (мск) примет «Анахайм», а «Миннесота» 5 декабря в 05:30 (мск) в гостях встретится с «Эдмонтоном».