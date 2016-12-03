Хосеп Гвардиола: Надеюсь, в игре с «Реалом» «Барселона» покажет, на что она способна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется на то, что «Барселона» одолеет мадридский «Реал» в 14-м туре чемпионата Испании.

- Я не считаю, что «Барселона» плохо начала национальный чемпионат. Команда обязательно будет бороться за звание чемпиона Испании Ведь сейчас только 14-й тур. Командам, которые столько побеждают, иногда полезно опуститься с небес на землю. Надеюсь, «Барселона» в игре с «Реалом» покажет,на что она способна, - заявил Гвардиола.

Класико начнется сегодня в 18:15 по московскому времени на «Камп Ноу».

«Барселона» отстает от лидирующего в примере «Реала» на шесть очков.

Под руководством Хосепа Гвардиола каталонцы трижды выигрывали национальное первенство и дважды - Лигу чемпионов.



