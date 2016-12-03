Технический директор «Мерседеса»: Мы не ожидали такого, но уважаем решение Росберга

Технический директор «Мерседеса» Падди Лоу подтвердил, что команда еще не начала поиск нового призового пилота после ухода из гонок действующего чемпиона мира Нико Росберга.

- Мы не ожидали такого. Но сейчас, когда это уже произошло, я вижу в этом глубокий смысл и проникся уважением к решению Росберга. Но все равно я был не готов к этакому повороту событий.



Мы пока не можем назвать какие-то сроки по поводу подписания нового пилота. Нам нужно найти по-настоящему сильного гонщика. Но сейчас это не главное, главное — отпраздновать победу в чемпионате-2016. Нико много лет работал ради этого титула, это огромное достижение, сейчас нужно наслаждаться моментом, - заявил Лоу.

Напомним, 31-летний немецкий пилот Нико Росберг в минувшем сезоне впервые стал чемпионом мира, опередив в общем зачете напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона.

После этого он объявил о своим уходе из «Больших призов».

