Валерий Карпин: В сравнении Луческу и Бердыева отдам предпочтение последнему

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Зенит» в 17-м туре чемпионата России.

- Не могу сказать, что у Луческу не получается в «Зените». Команда идет на втором месте, в трех очках от лидера. Ушли ведущие игроки — Гарай, Халк, кто-то еще. Плюс травмы, нагрузка Лиги Европы. У «Спартака» такой нагрузки нет — ни в Кубке России, ни в Лиге Европы.

Возможно, у игроков накопилась усталость, и тренеру стоило провести ротацию в последнем матче Лиги Европы. Этих сил, может быть, не хватило в игре с «Краснодаром». Что касается почтенного возраста Мирчи, то есть люди, которые и в 50 лет не могут даже ходить, а есть те, кто в 80 лет бегает марафоны.



Если сравнивать Луческу с Бердыевым, на данный момент отдам предпочтение последнему. Луческу лучше всего себя зарекомендовал в «Шахтере», в котором провел очень много времени. Бердыев тоже долго был в «Рубине», а сейчас он в «Ростове», где тоже отлично себя проявляет. И ресурс у Бердыева намного ниже, чем у Луческу в «Зените», - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» под руководством Курбана Бердыева в прошедшем сезоне стал вице-чемпионом России.

В данный момент команда занимает шестую строчку в турнирной таблице национального первенства.

