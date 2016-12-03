«Монреаль» проиграл «Сан-Хосе»
Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» нанесли поражение «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).
В первом периоде ворота голкипера сборной Канады на Олимпиаде в Сочи -2014 и Кубке мира-2016 Кэри Прайса забросили Брент Бернс и Джо Павелски.
«Монреаль» сократил отставание в счете только в самой концовке игры, когда команда заменила вратаря на шестого полевого игрока.
Александр Радулов сегодня нанес три броска по воротам хозяев площадки и заработал показатель полезности «-1».
«Акулы» одержали шесть побед в семи последних матчах регулярного первенства.
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