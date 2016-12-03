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«Монреаль» проиграл «Сан-Хосе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» нанесли поражение «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). 

В первом периоде ворота голкипера сборной Канады на Олимпиаде в Сочи -2014 и Кубке мира-2016 Кэри Прайса забросили Брент Бернс и Джо Павелски.

«Монреаль» сократил отставание в счете только в самой концовке игры, когда команда заменила вратаря на шестого полевого игрока.

Александр Радулов сегодня нанес три броска по воротам хозяев площадки и заработал показатель полезности «-1».

«Акулы» одержали шесть побед в семи последних матчах регулярного первенства.

Матч

Сан-Хосе - Монреаль - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Бернс (Торнтон, Павелски), 5:22 (1:0 - бол.). Павелски (Торнтон), 19:03 (2:0). Лехконен (Шоу, Гальченюк), 58:43 (2:1 - бол.).

Место и дата

03 декабря 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция



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