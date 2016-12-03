«Монреаль» проиграл «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» нанесли поражение «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

В первом периоде ворота голкипера сборной Канады на Олимпиаде в Сочи -2014 и Кубке мира-2016 Кэри Прайса забросили Брент Бернс и Джо Павелски.

«Монреаль» сократил отставание в счете только в самой концовке игры, когда команда заменила вратаря на шестого полевого игрока.

Александр Радулов сегодня нанес три броска по воротам хозяев площадки и заработал показатель полезности «-1».



«Акулы» одержали шесть побед в семи последних матчах регулярного первенства.



