День в истории. Игорю Ларионову - 56!
Сегодня исполняется 56 лет «профессору» Игорю Ларионову - легендарному советскому и российскому хоккеисту.
Центральный нападающий родился в Воскресенске, где с 1977 года играл за местный «Химик».
В 1981 г. был переведен в ЦСКА, где работал под руководством Виктора Тихонова. Ларионов был частью знаменитой пятерки армейцев и сборной СССР, в которую также входили защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатанов, нападающие Сергей Макаров и Владимир Крутов.
Всего в чемпионатах СССР Ларионов провел 457 матчей и забросил 204 шайбы. Он стал двукратным олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Канады-1981 и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной Советского Союза.
Добиться разрешения на выезд за океан игроку удалось с помощью открытого письма Тихонову, которое было опубликовано в журнале «Огонек» (1989).
За океаном Игорь защищал цвета «Ванкувера», «Сан-Хосе», «Детройта», «Флориды» и «Нью-Джерси». Будучи игроком «Красных Крыльев», он трижды завоевывал Кубок Стэнли.
13 декабря 2004 года Ларионов провел в Москве прощальный матч.
С лета 2008 по лето 2009 года занимал пост директора по спортивным операциям в питерском СКА. После этого начал агентскую деятельность.
Игорь Ларионов - член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы НХЛ в Торонто.