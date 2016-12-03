День в истории. Игорю Ларионову - 56!

Сегодня исполняется 56 лет «профессору» Игорю Ларионову - легендарному советскому и российскому хоккеисту.

Центральный нападающий родился в Воскресенске, где с 1977 года играл за местный «Химик».

В 1981 г. был переведен в ЦСКА, где работал под руководством Виктора Тихонова. Ларионов был частью знаменитой пятерки армейцев и сборной СССР, в которую также входили защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатанов, нападающие Сергей Макаров и Владимир Крутов.

Всего в чемпионатах СССР Ларионов провел 457 матчей и забросил 204 шайбы. Он стал двукратным олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Канады-1981 и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной Советского Союза.



Добиться разрешения на выезд за океан игроку удалось с помощью открытого письма Тихонову, которое было опубликовано в журнале «Огонек» (1989).

За океаном Игорь защищал цвета «Ванкувера», «Сан-Хосе», «Детройта», «Флориды» и «Нью-Джерси». Будучи игроком «Красных Крыльев», он трижды завоевывал Кубок Стэнли.

13 декабря 2004 года Ларионов провел в Москве прощальный матч.

С лета 2008 по лето 2009 года занимал пост директора по спортивным операциям в питерском СКА. После этого начал агентскую деятельность.

Игорь Ларионов - член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы НХЛ в Торонто.







