Черышев пропустит матч с «Леганесом» из-за травмы

Российский вингер «Вильярреала» Денис Черышев не сыграет в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» из-за мышечного растяжения.

Черышев 30 ноября отыграл первый тайм в первом матче 1/16 финала Кубка Испании против «Толедо» (3:0), сделав две голевые передачи, после чего был заменен.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел 13 игр в составе «Вильярреала». Пока ему не удалось забить ни одного мяча в чемпионате Испании-2016/17.

Напомним, в прошлом сезоне Денис защищал цвета мадридского «Реала» и «Валенсии».

«Вильярреал» в данный момент занимает 6-ю строчку турнирной таблицы примеры.