Черышев пропустит матч с «Леганесом» из-за травмы
Российский вингер «Вильярреала» Денис Черышев не сыграет в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» из-за мышечного растяжения.
Черышев 30 ноября отыграл первый тайм в первом матче 1/16 финала Кубка Испании против «Толедо» (3:0), сделав две голевые передачи, после чего был заменен.
Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел 13 игр в составе «Вильярреала». Пока ему не удалось забить ни одного мяча в чемпионате Испании-2016/17.
Напомним, в прошлом сезоне Денис защищал цвета мадридского «Реала» и «Валенсии».
«Вильярреал» в данный момент занимает 6-ю строчку турнирной таблицы примеры.
Матч
Место и дата
03 декабря 20:30, Бутарке, Онлайн-трансляция
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