Андрей Филатов: Титул чемпиона мира появился в мировом спорта благодаря шахматам

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов рассказал о том, как в мировом спорте появился титул чемпиона мира.

- Первый матч за звание чемпиона мира, в котором встречались Вильгельм Стейниц и Иоганн Цукерторт. И только спустя десять лет, в 1896 году, в Петербурге был проведен первый чемпионат мира по фигурному катанию. То есть все виды спорта получили титул чемпиона мира благодаря шахматам. И шахматисты, по сути, и создали данное звание - и все виды спорта им в этом вопросе обязаны.

И многие спортсмены, которые становятся чемпионами мира, даже не знают, как появился данный титул. И хочу обратить ваше внимание на удивительный факт - поединок между Стейницем и Цукертортом тоже транслировался в онлайне - но по телеграфу. В Лондоне получали из Нью-Йорка сообщения о сделанных ходах, и их воспроизводили для любителей шахмат на демонстрационных досках в других странах, - заявил Филатов.

Первый официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в 1886 году и завершился победой пражанина Вильгельма Стейница, представлявшего Австро-Венгрию.

В последнем на сегодняшний день поединке норвежец Магнус Карлсен сломил сопротивление российского гроссмейстера Сергея Карякина на тай-брейке.







