Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2СКА
Футбол  ЦСКА- : -Урал
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Челси
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абель Санчес: Лебедев - отличный боксер, но Гассиев станет новым чемпионом мира

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер Гассиева Абель Санчес поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, владеющим статусом официального претендента на титул IBF.

- Мурат быстрее Лебедева, он голоден до больших побед. Лебедев - отличный боксер, но в данном случае он получает очень серьезного оппонента. Мы хорошо подготовились и знаем, как действовать в бою с чемпионом. Мурат победит и в этом весе будет новый чемпион, - передает слова Санчеса ТАСС.

Напомним, что первый титульный поединок в истории с участием сразу двух российских боксеров состоится сегодня в Москве.

Действующий чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев будет защищать свои титулы в поединке с небитым уроженцем Владикавказа Муратом Гассиевым. Примерное время начала боя - 23:00 (мск).

Голосование: Как завершится бой Лебедев - Гассиев?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто победит в бою Лебедев - Гассиев? (Опрос)Сегодня в Москве состоится первый титульный поединок в истории с участием сразу двух российских боксеров.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Лебедев оказался тяжелее Гассиева на взвешивании перед боемСегодня, 2 декабря в Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром, главным событием которого станет бой между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, владеющим статусом официального претендента на титул IBF.Денис Лебедев: Опасение и страх – это две разные вещиДенис Лебедев: Опасение и страх – это две разные вещи3 декабря состоится исторический бой. Впервые на профессиональном ринге встретятся два россиянина – Денис Лебедев и Мурат Гассиев.«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря»«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря»Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев и претендент на титулы Мурат Гассиев.Денис Лебедев: Самая тяжелая часть уже закончена. Осталась самая важнаяЧемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя со своим соотечественником Муратом Гассиевым.Сергей Ковалев: Предположу, что Гассиеву не хватит времени для адаптации в РоссииЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между двумя россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Александр Лебзяк: Лебедев – фаворит в бою с Гассиевым, победа будет за нимБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился своим мнением о титульном поединке в первом тяжелом весе между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Фредди Роуч: Все понимают, кто фаворит в поединке Лебедев – ГассиевТренер Дениса Лебедева Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим подопечным и Муратом Гассиевым.Мурат Гассиев: Поединок с Лебедевым будет бескомпромисснымРоссийский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Денисом Лебедевым, который является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA.«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону»«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону»В понедельник прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса, который пройдет в Москве 3 декабря.Денис Лебедев: СМИ преувеличили историю с авиадебоширомЧемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев, готовящийся к бою с Муратом Гассиевым, рассказал о нештатной ситуации во время его перелета в конце прошлой недели из Лос-Анджелеса в Москву.Денис Лебедев: Соглашусь с Гассиевым, наша разница в опыте не будет решающим факторомЧемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя со своим соотечественником Муратом Гассиевым.Григорий Дрозд: Оцениваю шансы Лебедева на победу в бою с Гассиевым как 60 на 40Известный боксер Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий титульный бой чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Дениса Лебедева с соотечественником Муратом Гассиевым.Федор Лапин: Гассиеву может не хватить опыта в бою против ЛебедеваИзвестный российский тренер Федор Лапин поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Дмитрий Кудряшов: В поеднике Лебедев – Гассиев не может быть явного фаворитаРоссийский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Абель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонАбель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о сроках ближайшего боя Геннадия Головкина и раскрыл причины расставания с Сергеем Ковалевым.Чахкиев и Власов сразятся в андеркарте чемпионского боя Лебедев - Гассиев 3 декабряОлимпийский чемпион Лондона-2012 Рахим Чахкиев проведет бой с соотечественником Максимом Власовым 3 декабря в Москве.Денис Лебедев: Многие говорят, что Гассиев – будущее крузервейта. Придется мне их огорчитьЧемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев рассказал о ходе своей подготовки к бою с соотечественником Муратом Гассиевым.Денис Лебедев: Свежесть и скорость – несомненные плюсы ГассиеваРоссийский боксер первого тяжелого веса Денис Лебдев поделился ожиданиями от боя против своего соотечественника Мурата Гассиева. В этом бою он будет отстаивать чемпионский титул чемпиона мира.

Абель Санчес
Абель Санчесвсе новости
Денис Лебедев
Денис Лебедеввсе новости
Мурат Гассиев
Мурат Гассиеввсе новости

Cпецпредложение