Абель Санчес: Лебедев - отличный боксер, но Гассиев станет новым чемпионом мира

Тренер Гассиева Абель Санчес поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, владеющим статусом официального претендента на титул IBF.

- Мурат быстрее Лебедева, он голоден до больших побед. Лебедев - отличный боксер, но в данном случае он получает очень серьезного оппонента. Мы хорошо подготовились и знаем, как действовать в бою с чемпионом. Мурат победит и в этом весе будет новый чемпион, - передает слова Санчеса ТАСС.

Напомним, что первый титульный поединок в истории с участием сразу двух российских боксеров состоится сегодня в Москве.

Действующий чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев будет защищать свои титулы в поединке с небитым уроженцем Владикавказа Муратом Гассиевым. Примерное время начала боя - 23:00 (мск).