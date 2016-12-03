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Максим Траньков: Карякин – тот, кто не смог! Хорош трубить славу проигравшим

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский фигурист Максим Траньков считает, что гроссмейстер Сергей Карякин не заслужил лавры героя по итогам матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

«Карякин – тот, кто не смог! Достойно сражался, да. Но! Хорош трубить славу проигравшим. Нужно злиться, тренироваться и брать», - написал Траньков в своем твиттере.

Напомним, Сергей Карякин уступил Магнусу Карлсену на тай-брейке, когда соперники играли в быстрые шахматы.

Максим Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом в Сочи, выступая в паре с Татьяной Волосожар.

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