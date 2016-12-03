Максим Траньков: Карякин – тот, кто не смог! Хорош трубить славу проигравшим

Российский фигурист Максим Траньков считает, что гроссмейстер Сергей Карякин не заслужил лавры героя по итогам матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

«Карякин – тот, кто не смог! Достойно сражался, да. Но! Хорош трубить славу проигравшим. Нужно злиться, тренироваться и брать», - написал Траньков в своем твиттере.

Карякин... тот кто не смог! Достойно сражался, да. Но!!!! Хорош трубить славу проигравшим. Нужно злиться, тренироваться и брать! — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) 2 декабря 2016 г.

Напомним, Сергей Карякин уступил Магнусу Карлсену на тай-брейке, когда соперники играли в быстрые шахматы.

Максим Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом в Сочи, выступая в паре с Татьяной Волосожар.

