«Байкал-Энергия» расстается с лучшим бомбардиром?

3 декабря, хоккейным клубом «Байкал-Энергия» четверым хоккеистам команды мастеров предложено воспользоваться открытым до конца года трансферным окном для решения вопроса дальнейшего трудоустройства. Такие предложения сделаны вратарю Алексею Савельеву, защитнику Анатолию Голубкову, полузащитнику Дмитрию Логинову и нападающему Александру Насонову. Последний с 416 голами является лучшим бомбардиром иркутской команды из действующих хоккеистов.

— Перестройка игры команды планировалась нами по завершении сезона. — прокомментировал решение тренерского штаба главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин, — Однако невыразительная игра и, как следствие, неудовлетворительные результаты в некоторых матчах, заставляют нас пойти на обновление состава уже сегодня.

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» готов рассмотреть предложения других клубов относительно переходов указанных хоккеистов.

НАША СПРАВКА

Александр НАСОНОВ

Родился 22 апреля 1981 года в Новосибирске. Мастер спорта России, мастер спорта международного класса Республики Казахстан (2012). Воспитанник новосибирской хоккейной школы, первый тренер – А.Н.Савченко. Выступал в составах новосибирского «Сибсельмаша» (1997–2000), «Уральского трубника» (2000–2003), «Сибсканы-Энерги и» и «Байкал-Энергии» (2003–2008, с 2009 по н.вр.), московского «Динамо» (2008/09). В чемпионатах России провёл 442 матча, забил 515 мячей («Сибсельмаш» — 20, 5; «Уральский трубник» — 79, 61; «Сибскана-Энерги я», «Байкал-Энергия» — 314, 410, «Динамо-Москва» — 29, 39). В розыгрышах Кубка России – 161 матч, 175 мячей (в т.ч. в составе «Сибсканы-Энерги и», «Байкал-Энергии» — 101, 131).

Чемпион России (2009), Второй (2016), третий призёр чемпионата России (2015). Обладатель Кубка России (2008, 2015), финалист (2006), третий призёр (2005) розыгрыша Кубка России. Обладатель Кубка Европейских чемпионов (2008). Победитель международного турнира Champions Cup (2008). Третий призёр чемпионатов мира (2012, 2013, 2014, 2015) в составе сборной Казахстана. Третий призёр XVII Международного турнира на призы правительства России (2006) в составе «Байкал-Энергии» . Победитель международного турнира Sportservice Reebok Jofa Cup (2009). Трёхкратный чемпион (2000, 2001, 2002), третий (1999) призёр чемпионатов России по мини-хоккею с мячом. Чемпион мира (1998), третий (1997) призёр чемпионатов мира среди юношей. Чемпион мира (1999) и второй (2000) призёр чемпионата мира среди юниоров. Обладатель Кубка мира среди юношей (1996). Победитель первенства России среди юношей (1996). Вошёл в список 22-х лучших игроков (2010, 2011, 2015, 2016). Признан самым ценным игроком XXXIV чемпионата мира (2014). За заслуги в развитии спорта и высокие спортивные достижения награждён Почётной грамотой губернатора Иркутской области (2015).

Обладатель клубного рекорда результативности за один сезон (52 мяча, 2010).

На чемпионатах мира в составе сборной Казахстана провёл 24 матча, забил 20 мячей.