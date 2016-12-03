«Байкал-Энергия» расстается с лучшим бомбардиром?
3 декабря, хоккейным клубом «Байкал-Энергия» четверым хоккеистам команды мастеров предложено воспользоваться открытым до конца года трансферным окном для решения вопроса дальнейшего трудоустройства. Такие предложения сделаны вратарю Алексею Савельеву, защитнику Анатолию Голубкову, полузащитнику Дмитрию Логинову и нападающему Александру Насонову. Последний с 416 голами является лучшим бомбардиром иркутской команды из действующих хоккеистов.
— Перестройка игры команды планировалась нами по завершении сезона. — прокомментировал решение тренерского штаба главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин, — Однако невыразительная игра и, как следствие, неудовлетворительные результаты в некоторых матчах, заставляют нас пойти на обновление состава уже сегодня.
Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» готов рассмотреть предложения других клубов относительно переходов указанных хоккеистов.
НАША СПРАВКА
Александр НАСОНОВ
Родился
22 апреля 1981 года
в Новосибирске.
Мастер спорта
России, мастер
спорта международного
класса Республики
Казахстан
(2012). Воспитанник
новосибирской
хоккейной
школы, первый
тренер – А.Н.Савченко.
Выступал в
составах
новосибирского
«Сибсельмаша»
(1997–2000), «Уральского
трубника»
(2000–2003), «Сибсканы-Энерги
Чемпион
России (2009), Второй
(2016), третий призёр
чемпионата
России (2015). Обладатель
Кубка России
(2008, 2015), финалист
(2006), третий призёр
(2005) розыгрыша
Кубка России.
Обладатель
Кубка Европейских
чемпионов
(2008). Победитель
международного
турнира Champions Cup
(2008). Третий призёр
чемпионатов
мира (2012, 2013, 2014, 2015) в составе
сборной Казахстана.
Третий призёр
XVII Международного
турнира на
призы правительства
России (2006) в составе
«Байкал-Энергии»
Обладатель клубного рекорда результативности за один сезон (52 мяча, 2010).
На чемпионатах мира в составе сборной Казахстана провёл 24 матча, забил 20 мячей.