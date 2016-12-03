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Александр Тихонов: Шипулин ногами может бороться со всеми лидерами, но Фуркада никуда не денешь

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился ожиданиями от мужской спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира.

- Эстерсунд постоянно преподносит нежелательные сюрпризы для начала сезона. Здесь всегда порывистый ветер, и сказать, что мы получили объективные результаты, бывает очень сложно.

От мужской команды ожидал большего. Объективно рассуждать очень трудно по первому старту, но, как говорится, сильным всегда везет.

Есть Фуркад, и его сегодня никуда не денешь. Надеюсь, в дальнейшем ребята крепко подтянутся, и я в этом не сомневаюсь. Главная оценка для меня – это то, что Шипулин по ходу гонки, по-нашему – ногами, может бороться со всеми лидерами, - заявил Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мужская спринтерская гонка в Эстерсунде начнется сегодня в 16:45 по Москве. В 13:45 на старт в аналогичной дисциплине выйдут женщины. 

Ранее француз Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки.

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