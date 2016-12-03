FIA признала Ферстаппена персоной года в мировом автоспорте

19-летний голландский пилот Макс Ферстаппен признан персоной года в мировом автоспорте по версии FIA.

Церемония награждения состоялась в минувшую пятницу в Вене.

Международная автомобильная федерация также сделала Макса лауреатом в номинации «обгон года». Лучшим был признан маневр Ферстаппена в Бразилии, когда ему удалось пройти на трассе будущего чемпиона мира Нико Росберга.

Напомним, Макс Ферстаппен был переведен в команду «Ред Булл» из «Торо Россо» после Гран-при России-2017, а в обратном направлении проследовал россиянин Даниил Квят.

В результате, молодой голландец занял итоговое 5-е место по итогам сезона в личном зачете пилотов.





