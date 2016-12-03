Суперкубок-2017 разыграют в Сыктывкаре
Исполком ФХМР определил место проведения матча за Суперкубок России-2017. Он пройдет в Сыктывкаре 22 января.
Почетный трофей оспорят чемпион России 2016 года - красноярский «Енисей», и обладатель Кубка России-2016 - хабаровский «СКА-Нефтяник».
Предстоящий матч станет пятым в истории розыгрыша Суперкубка. Дважды его завоевывал ХК «Динамо-Москва», по разу – «Енисей» и «СКА-Нефтяник». Отметим, что «Енисей» является действующим обладателем Суперкубка.
Все матчи за Суперкубок
2013г. Красногорск «Динамо» (Москва) - «Зоркий» (Красногорск) - 5:3
2014г. Москва Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» (Казань) - 4:3
2015г. Хабаровск «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Енисей» (Красноярск) - 4:3
2016г. Красноярск «Енисей» (Красноярск) - «Байкал-Энергия» (Иркутск) - 8:3