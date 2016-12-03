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Суперкубок-2017 разыграют в Сыктывкаре

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Исполком ФХМР определил место проведения матча за Суперкубок России-2017. Он пройдет в Сыктывкаре 22 января.

Почетный трофей оспорят чемпион России 2016 года - красноярский «Енисей», и обладатель Кубка России-2016 - хабаровский «СКА-Нефтяник».

Предстоящий матч станет пятым в истории розыгрыша Суперкубка. Дважды его завоевывал ХК «Динамо-Москва», по разу – «Енисей» и «СКА-Нефтяник». Отметим, что «Енисей» является действующим обладателем Суперкубка.

Все матчи за Суперкубок

2013г. Красногорск «Динамо» (Москва) - «Зоркий» (Красногорск) - 5:3

2014г. Москва Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» (Казань) - 4:3

2015г. Хабаровск «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Енисей» (Красноярск) - 4:3

2016г. Красноярск «Енисей» (Красноярск) - «Байкал-Энергия» (Иркутск) - 8:3

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