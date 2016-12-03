Профсоюз игроков НХЛ отклонил предложение лиги по условиям поездки хоккеистов в Пхенчхан-2018

Профсоюз игроков НХЛ не принял сделку, предусматривающую продление срока действия коллективного соглашения с лигой на три сезона в обмен на допуск хоккеистов к Олимпиаде-2018.

- Разговор по этому предложению лиги был очень короткий. Игроки не заинтересованы в такой сделке. Но мы по-прежнему надеемся прийти к соглашению по участию в будущей Олимпиаде. Мы считаем это очень важным, - заявил исполнительный директор профсоюза Дональд Фер.

Срок действия текущего коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков рассчитан до 2022 года.

Напомним, игроки НХЛ принимают участие в Олимпиадах начиная с 1998 года. С тех пор золотые медали Игр трижды завоевывали канадцы (2002, 2010, 2014) и по разу - чехи (1998) и шведы (2006).

Ранее ИИХФ заявила о своей готовности оплатить страхование звезд НХЛ в случае их приезда в олимпийский Пхенчхан.

