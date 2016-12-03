СКА одержал волевую победу над «Амуром», Широков оформил дубль

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли в Хабаровске «Амур» со счетом 2:1.

Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий хозяев Томаш Зогорна. Через полминуты Сергей Широков сравнял счет, а на 43-й минуте он же реализовал большинство и установил окончательный счет.

Напомним, после этой встречи армейцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 93 очка. Хабаровчане с 41 очком остались на 13-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 декабря. Встреча начнется в 12:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Амур» в это же время примет «Северсталь».