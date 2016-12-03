СКА одержал волевую победу над «Амуром», Широков оформил дубль
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли в Хабаровске «Амур» со счетом 2:1.
Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий хозяев Томаш Зогорна. Через полминуты Сергей Широков сравнял счет, а на 43-й минуте он же реализовал большинство и установил окончательный счет.
Напомним, после этой встречи армейцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 93 очка. Хабаровчане с 41 очком остались на 13-м месте на Востоке.
Следующий матч СКА проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 декабря. Встреча начнется в 12:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Амур» в это же время примет «Северсталь».
Матч
Амур - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Зогорна (Атюшов, Метсола), 33:56 (1:0). Широков (Рукавишников, Каблуков), 34:29 (1:1). Широков (Яковлев, Ковальчук), 42:22 (1:2 - бол.).
Место и дата
03 декабря 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция