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Хавьер Грасия: Не стоит оценивать игру «Спартака» по матчу с «Крыльями Советов»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата РФПЛ против московского «Спартака».

- Безусловно, если команда пропускает в одном матче четыре гола, при этом за весь сезон до него пропустив всего восемь, то это серьезный удар для команды. Тем не менее, не стоит оценивать игру «Спартака» именно по этому матчу. «Спартак» – это лидер турнира сейчас, и мы понимаем, что нам предстоит играть против очень серьезного соперника.

Я считаю, что «Спартак» – очень сильная команда. Изменения претерпевают обе команды. У «Спартака» была смена тренера. С предыдущим тренером они провели всего один тур. В любом случае в любых командах так или иначе происходят какие-то изменения. Если говорить об игровой модели, то в начале сезона «Спартак» чаще играл с пятью защитниками, сейчас они играют по такой системе реже, сейчас они чаще прибегают к системе с четырьмя защитниками. В обеих командах есть травмы, у «Спартака» травмирован Зе Луиш, есть травмированные и у нас.

- Как вы считаете, в декабре в России можно играть в футбол?
- Безусловно, такие факторы, как качество поля и погодные условия влияют на качество игры, наверно при таких условиях становится сложнее показывать зрелищную игру. Но это футбол, все футболисты профессионалы, нужно подстраиваться под эти условия, стараться выходить на поле, показывать свои лучшие качества и набирать очки. Остался один матч до перерыва.

Я совсем недавно в вашем чемпионате, и мое мнение не решающее. Есть другие люди, которые могут высказываться на эту тему. Безусловно, все эти факторы отражаются на характере матча. Я считаю, что футболисты должны играть при любой погоде, мы готовы к этому. Даже если настанут такие холода, которые стояли в нашем последнем матче. Это был самый холодный матч в туре. В любом случае нужно выходить на поле и стараться набирать максимум очков, - передает слова Грасии пресс-служба «Рубина».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится в 5 декабря в Москве на поле стадиона «Открытие Арена». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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