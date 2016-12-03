Лебедев оказался тяжелее Гассиева на 3 килограмма в день боя

Сегодня утром состоялось повторное взвешивание перед поединком между чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBF в первом тяжёлом весе 37-летним россиянином Денисом Лебедевым (29-2-0, 22 КО) и его 22-летним соотечественником Муратом Гассиевым (23-0-0, 17 КО).

Лебедев показал на весах 94,2 кг, Гассиев потянул на 91,3 кг (вес бойцов на взвешивании не должен превышать лимит весовой категории более чем на 4,5 кг.).

Поединок состоится сегодня в Москве. Ориентировочное время начала боя - 23:00.