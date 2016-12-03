Курбан Бердыев: Когда игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, то мы выиграли у «Баварии»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев рассказал об одной из причин побед его команды над «Баварией» в рамках Лиги чемпионов (3:2).

- Верьте в чудо. Когда наши игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, то мы выиграли у «Баварии». Нужно постоянно работать и тогда все получится, - сказал Бердыев во время закрытия детского футбольного сезона в Ростове-на-Дону.

Напомним, что после 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» занимает третье место в своей группе, набрав 4 очка.